El ‘estallido’ de furia de Marcelo Bielsa no dejó a nadie indiferente en Sudamérica, ya que lo explicado por el rosarino en la viral conferencia de prensa, fue en gran parte un sentir colectivo de todos los que vieron la Copa América por televisión.

El mal estado de las canchas, las ‘presiones’ de la organización y los polémicos cobros arbitrales le pasaron la cuenta a la edición que se llevó a cabo en Estados Unidos, una que quedará en la retina por mucho tiempo y que deja en tela de juicio a Conmebol.

Mientras eso pasa en el extranjero, en Chile también hay división por las palabras de Marcelo Bielsa, ya que en el programa Círculo Central, dos periodistas vivieron un tenso cruce tras recordar el paso de DT por la selección nacional.

Quien recordó con molestia la estadía del rosarino en JPD fue Marcos Sotomayor, quien apuntó a la manera en que Bielsa intervino en el complejo deportivo de La Roja y la relación con la prensa, la cual tildó de haber sido censurada por el rosarino.

Fue ahí donde Cristián Arcos, reconocido periodista deportivo contrastó las opiniones de Sotomayor, generando un ambiente hostil en el citado programa.

“¿Justificas que JPD se haya convertido en un búnker?”

Las cosas subieron de tono cuando Sotomayor se dirigió a Arcos apuntando que “¿justificas que Juan Pinto Durán se haya convertido en un búnker? estás justificando”.

Fue ahí donde Cristián Arcos se defendió explicando que “no se trata que justifique o no, solo digo que no es censura, tampoco me agrada”.

No obstante, esto no dejó del todo convencido a Marcos, quien volvió a replicar: “Lo único que tengo claro, es que no pensé que dos periodistas iban a justificar que el campo de entrenamiento de nuestra selección se transformara en una cárcel”.

Fue la palabra “cárcel” la que elevó las tensiones en el programa, ya que Cristian Arcos intervino con dureza y arremetió señalando que “para, para, para, Marco, no dije eso, no dije que está bien que Pinto Durán se haya convertido en una cárcel”.

“Eso dijiste, eso es”, replicó Sotomayor, a lo que Arcos nuevamente respondió: “Cuida las palabras, Marco, porque yo las cuido contigo”.

“Soy muy cuidadoso en las cosas que digo, nunca dije ‘cárcel’, seamos súper cuidadosos, porque yo nunca he puesto palabras en tu boca que tu no dices, no haces ni piensas”, cerró el periodista y también escritor.

Viendo que la conversación iba por mal camino, intervinieron en el debate Mauricio Israel y Patricio Yáñez para posteriormente bajarle el perfil a la conversación y dejar que todo se diluyera con el paso del programa.

Revisa el tenso cruce entre Marcos Sotomayor y Cristián Arcos en Círculo Central