Deportes Linares aseguró su paso a las semifinales de la Zona Sur de la Copa Chile al empatar 0-0 con Universidad de Concepción, gracias a su ventaja mínima en la ida. La Copa ya tiene definidos sus cruces para la siguiente fase: Coquimbo Unido vs. Cobresal y Deportes Iquique vs. Cobreloa en la Zona Norte; Santiago Wanderers vs. Palestino y Everton contra Universidad de Chile en la Centro Norte; Magallanes vs. Unión Española y Deportes Santa Cruz vs. Colo Colo en la Centro Sur. La disputa final en el Sur será entre los ganadores de Ñublense-Deportes Linares y Puerto Montt-Huachipato.