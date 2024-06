En un partido por la quinta fecha del Ascenso Femenino entre Deportes Temuco y Huachipato en el Complejo M11 Labranza, el estado de la cancha se deterioró rápidamente debido a la lluvia, dificultando el desarrollo del juego, pero no se suspendió. La presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), Iona Rothfeld, expresó su preocupación por las condiciones del partido que pusieron en riesgo la integridad de las jugadoras. Se han exigido explicaciones a la ANFP sobre las decisiones tomadas. Además, se reveló que en el campeonato de Ascenso 2023, el 50% de los partidos se jugaron en canchas de entrenamiento, lo que plantea problemas de seguridad y calidad para las jugadoras.

Una impactante situación se vivió este fin de semana durante el partido por la quinta fecha del Ascenso Femenino entre Deportes Temuco y Huachipato. Imágenes viralizadas a través de redes sociales, muestran un deplorable estado de la cancha en que se disputaba el encuentro.

Si bien al inicio del partido -que se jugó en el Complejo M11 Labranza- la cancha no estaba en esas condiciones, la lluvia no dio tregua y a los pocos minutos se hizo prácticamente imposible poder manejar el balón. Sin embargo, el partido no se suspendió.

Iona Rothfeld, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), señaló que desde la organización “estamos tremendamente preocupadas por la situación denunciada. Se jugó en condiciones climáticas que no permitirán el desarrollo integral del partido”.

Rothfeld también acusó que las condiciones de juego aprobadas por el cuerpo arbitral pusieron en riesgo la integridad de las jugadoras: “Las deportistas deben ser protegidas, tanto del campeonato del Ascenso como de Primera División. Además, las bases del campeonato nacional y las normativas del Código Laboral deben ser siempre respetadas”, expresó.

“Estamos recabando antecedentes; sabemos que hay dos jugadoras lesionadas por equipo y hemos exigido a la ANFP las explicaciones correspondientes y cuáles fueron los criterios que se siguieron para que este partido siguiera su curso”, agregó.

El problema de las canchas de entrenamiento

A diferencia del fútbol masculino, los clubes no siempre organizan los partidos del plantel femenino en estadios. Según un reporte realizado por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), en el campeonato de Ascenso 2023, el 50% de los partidos fueron disputados en canchas de entrenamiento.

Según indica el estudio “el uso de las canchas de entrenamiento significa necesariamente un riesgo a la salud de las jugadoras: la calidad del campo, la seguridad, los camarines, la disponibilidad de agua, el espacio para la hinchada, todos estos aspectos quedan sujetos a interrogantes”.

De forma particular, mientras que el plantel femenino de Deportes Temuco jugó todos sus partidos en 2022 y en 2023 en canchas de entrenamiento, el plantel masculino ejerció su localía en el Estadio Bicentenario Germán Becker.

Por su parte, el equipo femenino de Huachipato jugó solo el 10% de sus partidos en un estadio en 2022. En 2023, la historia cambió: todos sus encuentros fueron organizados en canchas de entrenamiento.