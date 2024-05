Rosemarie Eggers, esposa del defensor de Colo Colo Erick Wiemberg, generó revuelo al denunciar en redes sociales prácticas esotéricas y brujería contra un futbolista del equipo. Sin dar nombres, expresó su sorpresa y repudio ante la maldad de querer perjudicar a otros mediante estas acciones, manifestando que no quiere ser relacionada con esa persona. También decidió retirar fotos con su esposo por protección y aclaró que no es directamente Wiemberg el afectado, mostrando su solidaridad con los compañeros del equipo.

La esposa del defensor de Colo Colo Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, sorprendió este viernes con una enigmática publicación en sus redes sociales.

La pareja del lateral por izquierda acusó prácticas esotéricas contra un futbolista del ‘Cacique’, específicamente brujería. “Jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy, en este mundo del fútbol”, comenzó en su escrito.

“Jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona… Como puede existir gente que juegue con cosas tan delicadas como querer hacer un mal a otras personas, como querer quitarles un puesto y lesionarlos a través de usar ‘brujerías’”, agregó sin dar nombres.

La mujer del ex Unión La Calera continuó manifestándose. “Quiero dejar escrito, por primera y última vez, que después que se enteren de las cosas que me han estado ocurriendo, no me relacionen más con aquella persona y me dejen de preguntar, una y otra vez, ¿qué pasó? Porque la respuesta es evidente”, dijo.

Para cerrar, la mujer quiso ir más allá al decidir “sacar mis fotos junto a Erick por un tema de protección, dado que nosotros sí somos creyentes… Mi intención no es mostrar ni dar detalles de aquel suceso, ya muchos se han dado por enterados”.

Una hora después, Eggers volvió a enviar un mensaje en Instagram para dejar en claro que “no es Erick directamente el afectado, como están demostrando algunos medios errados”. Además, aclaró que quiso revelar su postura para solidarizar con los compañeros de su marido.