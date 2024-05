El reconocido estudio de abogados Colombara Estrategia Legal, defendió su investigación en Cobreloa vinculado al caso de presunta violación masiva a una mujer por parte de cadetes del club, en la propia Casa Naranja.

Recordemos que el trabajo del equipo jurídico determinó que no hubo negligencia del conjunto loíno. Además, se especificó que el delito denunciador, es decir la agresión de sexual, “no pudo ser acreditada”.

“Se revisaron documentos que se hicieron llegar, información de medios de comunicación o de prensa y finalmente se llegó a una conclusión que, en términos básicos, no se acreditó la existencia del hecho denunciado, o el hecho que habría dado lugar a la investigación. Es decir, el supuesto delito de carácter sexual”, fue una de las conclusiones que dio a conocer Ciro Colombara en diálogo con La Tercera, en abril pasado.

Los dichos de Colombara provocaron algunos cuestionamientos. Sobre todo luego que los nueve excadetes fueran formalizados y enviados a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación de la justicia. Fiscalía, incluso, adelantó que 8 de los 9 acusados habrían perpetrado el delito, mientras el otro grabó lo sucedido.

La justificación de Colombara

Frente a las críticas y dudas, Colombara salió al paso y explicó su labor: “La Directiva actual del Club Cobreloa, en vista de su preocupación por lo que se denunciaba y por la víctima, solicitó una investigación interna para determinar si había habido negligencia del Club y si se habían aplicado los protocolos internos, ambos puntos en relación al hecho denunciado”, especificaron al medio ya citado.

“Obviamente la Investigación Interna no podía tener como objetivo determinar si se había cometido un delito, porque eso es facultativo del Ministerio Público y de los tribunales”, agregaron.

En la misma línea, el abogado Ciro Colombara aseveró que “en la investigación se recibieron documentos, antecedentes y testimonios de quienes quisieron colaborar. Declaró uno de los jugadores, que negó el hecho, y no quiso declarar la víctima”.

“La investigación concluyó que no hubo negligencia de Cobreloa (denunció el hecho al Ministerio Público tan pronto supo) y que el protocolo no se aplicaba respecto de hechos o situaciones externas, siendo obvio que no se podía acreditar un hecho que solo puede investigar el Ministerio Público y sancionar los tribunales”, acotó.

“En ese sentido, Cobreloa esperaba el avance de la investigación del Ministerio Público, ante quien había presentado denuncia, y que después de tres años se tradujo en las nueve formalizaciones. Entendemos que en el último tiempo, además de la investigación interna, deben haber aparecido antecedentes que explican que no se haya formalizado antes. Ahora, hay que esperar el avance de la investigación y el Juicio Oral”, cerró.