El otrora seleccionado nacional Sub 20 fue el encargado de colocar el 1-0 parcial de Coquimbo Unido sobre Everton, en Viña del Mar, con un tanto de gran factura.

El mediocampista argentino-chileno Luciano Cabral anotó el pasado fin de semana un golazo que postula al mejor del año en el Campeonato Nacional 2024.

En una rápida salida ‘pirata’, Dylan Escobar sacó un centro largo y alto de derecha e izquierda, balón que encontró en solitario a Cabral, que se elevó y conectó el balón con una tijera o media chilena.

La pelota salió con potencia hacia el arco ‘ruletero’ y se coló en el ángulo superior derecho del guardameta Ignacio González, que nada pudo hacer para desviar el ‘cañonazo’.

El golazo del volante de 29 años fue destacado por el reconocido diario deportivo argentino Olé, que destacó su presente en el fútbol chileno tras su paso por la cárcel.

“El argentino Luciano Cabral había estado cinco años inactivo del fútbol profesional. Acusado de coautor de homicidio, estuvo en prisión en Argentina. En enero de 2023, el volante firmó con Coquimbo de Chile, y este domingo se mandó una joya que fue postulada para gol del año”, mencionó la publicación.

“Cabral logró salir de prisión anticipadamente por buena conducta. Uno de sus proyectos para este año es jugar la Copa América con Chile”, añadió.

Gracias a sus buenas actuaciones, el ‘10’ del conjunto aurinegro ha sido destacado por el hincha que lo pide para La Roja de Ricardo Gareca. Incluso, el volante indicó en su oportunidad que “uno nunca deja de soñar. Yo sé que no va a ser fácil lograr una nómina, pero tampoco va a ser imposible. Confío mucho en Dios que me va a dar la posibilidad, pero cuando sea el momento”.

Hasta su entrenador en Coquimbo Unido, Fernando Díaz, lo ha postulado al ‘Equipo de Todos’. “Yo la verdad no sé cómo Luciano (Cabral) no ha sido llamado a la Selección, no quiero hablar mucho porque después capaz que se vaya a otro equipo”, dijo.

El golazo de Luciano Cabral en el Everton vs. Coquimbo Unido