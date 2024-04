Cindy Nahuelcoy aprovechó su participación en un reality y las cámaras para volver a referirse a la denuncia contra Julio Bascuñán, integrante de la Comisión de Árbitros, por faltas al Código de Ética.

Quien fuera jueza de línea, junto a Loreto Toloza, denunciaron a Bascuñán apuntando que en su rol de miembro de la Comisión de la ANFP habría beneficiado a otra referí con la que mantuvo un amorío.

En concreto, Nahuelcoy contó que él favorecía en las designaciones a Leslie Vásquez, en función de una relación entre ambos.

La asistente, que terminó siendo sancionada con 30 fechas por lo sucedido, declaró en el reality Ganar o Servir, de Canal 13, que “fui a hablar con mi jefe (Roberto Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”.

“Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, agregó.

Roberto Tobar saca la voz y evita referirse a las críticas de Nahuelcoy

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP fue consultado por las nuevas críticas de Nahuelcoy. “No tengo tiempo de ver farándula”, indicó tajante de entrada.

“Estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje, estoy ahora impartiendo un seminario a los árbitros, asesores y dirigentes del fútbol boliviano. Toda mi concentración está en este proyecto y también no dejando de lado a los árbitros en Chile”, agregó en diálogo con radio ADN.

Tobar evitó así referirse al nuevo desahogo de Nahuelcoy y prefirió hablar sobre el presente del arbitraje nacional, como por ejemplo el proceso de recambio de jueces.

“Ha sido un proceso de un segundo año, comenzamos el trabajo con los árbitros y tenemos una convicción tremenda del trabajo que estamos haciendo, vemos jóvenes talentos que van a entregar muy buenos resultados a lo largo del tiempo”, cerró.