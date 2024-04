La árbitra Cindy Nahuelcoy, que protagonizó un escándalo en el referato nacional que acabó con ella recibiendo un castigo de 30 fechas de suspensión, tuvo una especie de desahogo en el reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?.

Recordemos que Nahuelcoy, junto a Loreto Toloza, denunciaron al jefe de árbitros Julio Bascuñán por faltas al Código de Ética, ya que en su rol de miembro de la Comisión de la ANFP habría beneficiado a otra referí con la que mantuvo un amorío.

“Fui a hablar con mi jefe (Roberto Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”, contó Nahuelcoy a sus compañeras de encierro.

“Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, agregó.

En la misma línea, Nahuelcoy aseguró que incluso hubo represalías contra su pareja de ese entonces, de la misma profesión: “En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”.

Consignar que no es la primera vez que Cindy se refiere a esta polémica. Ya en el pasado sentenció “a veces no quería vivir” y dejó entrever su retiro acotando que “me quiero preocupar de mi salud mental, no quiero volver a sentir esa sensación de no querer vivir… por un trabajo, algo laboral”.