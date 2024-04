Una ola de protestas sacudió al fútbol femenino profesional de Brasil y con justas razones. ¿El motivo? En las últimas horas, el Santos recontrató a Kleiton Lima, ex entrenador del combinado nacional quién había dejado su cargo tras ser acusado por 19 futbolistas por “acoso moral y sexual”.

Ante la gran cantidad de cuestionamientos, la coordinadora del departamento de fútbol femenino, Thais Picarte, declaró que “nada fue probado, por el contrario, fueron argumentos extremadamente débiles, frágiles y que trajeron una mancha innecesaria a la historia del Santos”.

Lo cierto, es que las jugadoras del Atlético Mineiro y el América Mineiro posaron juntas para una foto tapándose la boca previo al inicio del choque que disputaron en el municipio de Contagem, cerca de Belo Horizonte, por la quinta jornada del Brasileirao femenino.

Los gestos de protesta se presentaron también durante el duelo del viernes entre Palmeiras y Avaí Kindermann, mientras que en el choque entre Santos y Corinthians, disputado el viernes en el estadio de Vila Belmiro, las corinthianas se taparon la boca o la oreja durante el himno nacional.

Santos considera a Lima el mayor técnico de la historia de su equipo femenino, al que ha dirigido en tres etapas (1999-2010, 2022-2023, 2024). Con las “Sirenas de la Vila” ganó dos Copas Libertadores (2009, 2010), dos ligas (2007, 2009), dos copas locales (2008, 2009) y la desaparecida Copa Mercosur (2006).

También dirigió a la selección femenina brasileña en el título de la Copa América de 2010 y en el Mundial de 2011.

MANIFESTAÇÕES CONTRA O ASSÉDIO E O SILENCIAMENTO.

No clássico entre @SereiasDaVila e @SCCPFutFeminino , que marca o retorno do técnico Kleiton Lima ao Santos, as jogadoras corintianas fizeram protesto contra o silenciamento das 19 denúncias feitas por atletas contra o treinador. pic.twitter.com/911klf4qQd

— Dibradoras (@dibradoras) April 12, 2024