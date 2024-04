Cinco jóvenes chilenos de entre 16 y 17 años viajan en la presente jornada a Alemania para participar de un entrenamiento y partido con el equipo juvenil del Bayern Múnich, además de conocer sus instalaciones y asistir a un partido del primer equipo.

El grupo de chilenos pertenecientes a las ciudades de Viña del Mar, Coquimbo y Santiago fue seleccionado de entre más de 400 jóvenes aspirantes que enviaron videos demostrando habilidades futbolísticas, a través de la plataforma Tik Tok, utilizando el hashtag #TuTalentoEsGlobal.

Los talentos juveniles del país son Vicente Pérez, Benjamín Meza, Marcos Castillo, Simón Valenzuela y Matías Riffo. Fueron despedidos el lunes por sus familiares y exjugadores nacionales que tuvieron un paso por Europa, como Rodrigo Tello y Nicolás Larrondo.

Además, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se dio cita en la actividad de despedida de estos cinco talentos y les brindó un mensaje de aliento y de éxito para el ‘soñado’ periplo en suelo alemán.

La palabra del ministro: “Les vendrá bien para reforzar aspectos de formación”

En diálogo con BioBioChile, el secretario de Estado y campeón de América con Colo Colo en 1991 declaró que “es una gran oportunidad para estos jóvenes. Creo que será una experiencia maravillosa por el momento en que se produce”.

“Hay un lindo estímulo, con una institución que tiene una larga historia deportiva y siempre viene bien para reforzar aspectos de formación que son tan relevantes. Me alegro mucho, les deseo mucho éxito y que sea una experiencia deportiva también muy valiosa”, complementó.

Uno de los jóvenes seleccionados es Simón Valenzuela, de 17 años y delantero centro, quien contó detalles de cómo se dio el proceso de búsqueda por parte del Bayern. La tienda alemana solicitó que jóvenes del país enviaran videos de sus capacidades por medio de las redes.

“Primero me motivé a mandar el video, que mi papá lo encontró como en Tik Tok, y me dijo que probara suerte. Lo mandé y luego me llegó un mail diciendo que había sido elegido para la pre-selección e ir a una prueba presencial”, contó a este medio el joven que tiene como ídolo a Alexis Sánchez.

“Luego fui a la prueba con toda la fe y, después de dos semanas, me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado dentro de los 5 de Chile. Fue emocionante, como que no lo dimensioné en ese momento”, añadió.

Vicente Pérez y Matías Riffo, ambos de 16 años, también se refirieron a esta ‘oportunidad de oro’ en su formación como futbolistas y para demostrar sus condiciones en una institución de prestigio en el Viejo Continente, donde pasaron estrellas como Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge

Gerd Müller y Oliver Kahn.

“Es magnífica esta oportunidad que se nos está presentando. Ahora queda demostrar allá el porqué fui seleccionado y disfrutar esta experiencia con mis compañeros”, indicó Pérez, volante ofensivo que tiene como ídolos en el fútbol a Arturo Vidal, que jugó en el Bayern de 2015 a 2018, y Joshua Kimmich, actual integrante del elenco bávaro.

Matías Riffo, en tanto, apuntó a Thiago Alcántara y Kimmich como sus jugadores preferidos. Respecto al viaje a Alemania sostuvo que “estoy súper ansioso ante esta oportunidad que me va a quedar para toda la vida”.

En cuanto al proceso, el joven mediocampista defensivo indicó que “teníamos que enviar un video a Tik Tok de las mejores jugadas y ahí salíamos preseleccionados para la prueba que se realizó en la Universidad San Sebastián… Luego elegían a cinco de Chile y siete de Colombia”.

Rodrigo Tello, ex seleccionado nacional y otrora figura del Sporting Lisboa y Besiktas: “Se les puede abrir una puertecita”

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, que brilló en La U, Sporting de Lisboa y Besiktas, se dio el tiempo para despedir a estos jóvenes y entregarle consejos.

“Es una oportunidad tremenda, conjuntamente con un gran club como es el Bayern, sabemos las instalaciones que tiene, sus políticas como funcionan y se hace interesante el cómo buscan talentos, de otra forma de que no sean a nivel cadetes”, expresó a BioBioChile.

“Se les puede abrir una puertecita. Capaz que uno de ellos pueda tener esa opción de poder quedarse, creo que es una oportunidad de oro y tienen que aprovecharla. Esto no se da todos los días y el que este con una buena mentalidad creo que le puede ir muy bien”, añadió.

Otro exjugador que contó su experiencia internacional a los cinco jóvenes talentos fue Nicolás Larrondo, campeón con La U en el Apertura 2009 y que en Europa defendió al Athlétic Club Arles-Avignon en Francia.

“Me parece maravilloso que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia. A mí me hubiese encantado a la edad de ellos, antes quizás no había tantas posibilidades como las que hay hoy gracias a la comunicación, redes sociales y muchas cosas más”, indicó a este medio.

“Les aconsejo manejar la ansiedad y que aprovechen la experiencia. Son chicos todavía, les queda mucho por delante y a veces cuando chico uno tiene mucha ansiedad y quiere que todo pase rápido, pero hoy en día la carrera de los futbolistas es mucho más larga y solo queda dar lo mejor de uno”, añadió.

Todos los candidatos fueron seleccionados por Christopher Loch, entrenador internacional de jóvenes para el FC Bayern Múnich, quien forma parte del equipo del Youth Program del club hace más de 15 años, iniciativa que tiene como objetivo proporcionar a talentos, la oportunidad de entrenar con el equipo juvenil del club.

Los jóvenes futbolistas nacionales llegarán este miércoles a suelo germano y este viernes tendrán un enfrentamiento con el Global Academy del Bayern.

Todo este proceso estuvo enmarcado en la campaña ‘Tu Talento es Global’, impulsada por la Fintech de servicios financieros Global66, en alianza con el FC Bayern Múnich.