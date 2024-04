Emiliano Vecchio, volante de Unión Española, tuvo su día de furia el pasado domingo luego de la derrota 0-1 de su equipo ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional.

El ’10’ hispano fue expulsado luego del encuentro, cuando se acercó a pedirle explicaciones al árbitro Diego Flores por una jugada que el cuadro local reclamó como falta penal.

Pero el encontrón entre el silbante y el mediocampista no se quedó ahí ya que, según consignó el referí en su informe a la ANFP, Vecchio siguió a los árbitros hasta el camarín para insultaros, amenazarlos y hasta ofrecerles combos.

“Una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ‘nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste"”, relató Flores.

“Luego, este mismo jugador se acerca al cuarto árbitro de manera violenta e intimidante, quedando muy próximo (cara a cara) y le dice ‘¿Qué le dijiste cagón de mierda para que me echara?’, frase que repite varias veces. Debido al nivel de descontrol del jugador, sus compañeros debieron intervenir para retenerlo”, complementó Flores.

Vecchio no se contuvo y, de acuerdo al informe arbitral, “el jugador continuó con su actitud y luego me grita ‘te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste"”.

Por último, Diego Flores detalló que “cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ‘sale afuera, ¿No eres tan canchero? Ven, aquí te espero, ladrón de mierda"”.

Ahora, el jugador de Unión Española tendrá que aguardar por la sanción en su contra que, con el informe, de seguro será de varios partidos.