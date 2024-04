Matías Zaldivia llegó a ser a fines del año 2022 el jugador más odiado del fútbol nacional, específicamente tras pasar de manera sorpresiva de Colo Colo a Universidad de Chile.

Los hinchas albos no podían creer el paso del zaguero argentino-chileno al archirrival, mientras los azules no olvidaban el cántico de ’25 años les costó’ que alguna vez el jugador les dedicó.

Sin embargo, el oriundo de San Isidro se ganó con buenas actuaciones y una fidelidad máxima al fanático del ‘Romántico Viajero’. El defensor de 33 años es actualmente un referente en el elenco colegial e incluso ya es uno de los capitanes del primer equipo.

Zaldivia se encuentra muy cómodo en La U e incluso firmó una renovación hasta fines del año 2026. Incluso, el central planea finalizar su carrera en el CDA.

Consultado por si se retiraría en Universidad de Chile, el zaguero declaró al programa de YouTube ‘Mediapunta’ que “sí, me encantaría porque encontré un lugar en el que estoy bien, tranquilo”.

“La verdad, es que la gente me tiene un cariño muy grande y yo también a ellos así es que ojalá, que sigamos muchos años”, agregó.

Además, el ex Chacarita Juniors y Arsenal de Sarandí espera jugar “hasta que yo me retire y que no el fútbol me retire. Tomaré la decisión, antes que el fútbol me retire a mí”.

“Es una decisión familiar que no pasa por mí todavía. No está decidido, pero a los dos nos tira volver a Argentina. Mi lugar y mi nombre está en Chile, si quiero seguir ligado (al fútbol) debe ser acá. Hice el curso, pero veo que los técnicos están más solos que un perro, lo pienso”, sentenció.