El reconocido comunicador deportivo, Juan Cristóbal Guarello, analizó en las últimas horas la nueva victoria de La U, por 3-1 sobre Cobreloa en Calama, apuntando al bajo rendimiento de uno de sus refuerzos estrella.

El elenco colegial conservó el liderato de la tabla, que comparte con Deportes Iquique con 16 puntos, gracias a los goles de Leandro Fernández, Marcelo Morales y Nicolás Guerra.

Y uno de los principales apuntados en los azules por el comentarista fue el delantero argentino Luciano Pons, quien ingresó a los 76 minutos al gramado del estadio Zorros del Desierto por el uruguayo Cristian Palacios.

“Otra vez con Pons no pasó nada, ¡no pasó nada!”, expresó Guarello en su canal de Youtube ‘La hora de King Kong’.

Y el periodista fue más allá sobre el oriundo de Rosario, ex Independiente de Medellín. “Yo creo que es tremendo candidato a poder irse a mitad de año”, expresó.

“El tema Pons van a tener que analizarlo porque necesita un tipo en delantera que pueda resolver. Por el momento, van a tener que esperar a medio año… ¿Qué problema veo en La U? Poca banca”, complementó.

Incluso, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) postuló a un experimentado ariete para los azules. Un jugador que brilló recientemente en el ‘Romántico Viajero’.

“Creo que (Joaquín) Larrivey en los segundos tiempos sería mucho más aporte que Pons, pero, ¿cuál es el problema de Larrivey? El representante”, dijo.

“Si Larrivey no se fue de La U por rendimiento, se fue por problemas de cambio de propiedad”, añadió sobre el ariete de 39 años, que hoy es figura con la camiseta de Magallanes en la Primera B.

Para cerrar, Guarello señaló que “creo que si en La U no fuera tan fuerte la presencia de la escudería, lo de Larrivey no me parece ninguna locura para traerlo el segundo semestre y tener un golcito cada dos partidos, asegurar tener un nueve que conoce la camiseta, que pese a la veteranía ya en Magallanes demostró que estaba”.