Ignacio Tapia, defensor central de La U, cargó este miércoles contra Cobreloa por el alto precio de las entradas para el partido de este domingo en el Estadio ‘Zorros del Desierto’ de Calama.

El cuadro loíno cobrará $40.000 por un boleto para galería general, $53.000 para andes general y $75.000 por pacífico general. Un precio impagable para la mayoría.

Ante esto, el zaguero del elenco colegial señaló que “nos enteramos de esa situación, no es un precio razonable para una entrada. Hay cosas que arreglar en ese sentido; no me quiero meter más allá, pero es un precio caro para las familias y la gente que va al estadio a ver fútbol. Creo que no es algo razonable”.

“Subiendo los precios no se va a llegar a ningún lado; hay que escuchar lo que dice la gente, ayudar y ponerse en el lugar del otro y saber que no está bien. Es lo principal”, añadió en rueda de prensa.

En cuanto al alto precio de la galería, el ticket de menor valor, el jugador de 25 años indicó que “personalmente yo no pagaría 40.000 pesos, sabiendo los precios que siempre han estado en los estadios. No lo pagaría y por eso dije que hay que escuchar a la gente, que se ha manifestado por todos lados. Hay cosas que arreglar, pero todo es conversable”.

La justificación de Cobreloa

Diego Cruz, dirigente del cuadro loíno, explicó los motivos para cobrar un tal elevado precio por los boletos para el duelo del 31 de marzo en Calama.

“Este costo va asociado principalmente a un tema de seguridad que fue exigido por parte de la autoridad. Para nosotros nos conlleva un costo altísimo en inversión, que vamos a hacer una vez y tenemos que mantenerla en el tiempo para poder optar a mayores aforos como en este caso”, indicó en diálogo con radio ADN.

“La inversión más grande que tenemos que hacer es la que colinda al estadio por el lado este con un parque acuático. Tenemos ahí una probable interacción de personas y lo que nos pide la autoridad es que cerremos aquello”, agregó.

En la misma línea, el regente apuntó que “dentro de eso nosotros dimos opciones, pero se nos solicitó que tenemos que cerrar de una manera en particular dicho sector. Eso es lo que hoy nos genera un altísimo costo para poder tener en regla todo lo que nos solicitan… Se nos pidió cerrar con madera. Inicialmente habíamos propuesto poner algún tipo de malla y se nos solicitó madera”.

Para finalizar, Ortiz aclaró otros gastos considerables para Cobreloa, como la instalación de rejas para cumplir con los colchones de seguridad dentro de la galería norte -que albergará al público visitante- y el costo de traslado y alimentación para al menos 60 guardias que llegarán desde Antofagasta.