Sergio Vargas, ex arquero y dirigente de Universidad de Chile, reveló detalles de las tratativas para fichar en los azules y dar el golpe al mercado en 2006 con Alexis Sánchez.

Finalmente, el ‘Niño Maravilla’ no pudo llegar al elenco colegial y terminó sorpresivamente firmando en Colo Colo, el archirrival del ‘Romántico Viajero’.

Vargas era gerente deportivo de La U cuando buscó contratar al tocopillano. “Durante la quiebra, hablé con Fernando Felicevich, su representante hasta el día de hoy. Alexis estaba en Cobreloa, pero ya lo habían vendido al Udinese. La idea de ellos era dejarlo a préstamo en Chile”, contó al programa ‘Todo va a Estar Bien’ de Vía X.

“En ese momento no teníamos los recursos para traerlo a La U. Le dije al síndico y me dijo ‘imposible’. Lamentablemente, no fue posible y luego se fue a Colo Colo. Hubiera sido maravilloso tenerlo”, agregó el recordado ‘Superman’.

Alexis Sánchez confesó en el año 2018 que su intención es terminar su carrera en Universidad de Chile. “Es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo. En mi familia les gustaría que termine mi carrera en La U”, dijo.

“Jugué en el Colo Colo y fue un momento muy lindo. Gané muchas cosas con Colo Colo. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere, a veces hay que hacer sacrificios por la familia”, agregó.