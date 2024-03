En la jornada de día viernes, se vivió una escalofriante lesión en el duelo entre Deportes Iquique y Cobresal, enfrentamiento que se inclinó a favor de los ‘Dragones Celestes’, quienes son el sólido líder del torneo.

La fuerte entrada de Joaquín Moya sobre Nelson Sepúlveda, hizo temer lo peor y los exámenes médicos dieron el veredicto, una fractura de tibia en su pierna derecha que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.

Tras esto, las redes se volcaron en contra de Moya por la violenta entrada que sacó a Sepúlveda en ambulancia del estadio Tierra de Campeones, enviándole mensajes de odio al jugador de Iquique.

Es por eso que en su llegada a Santiago para su intervención quirúrgica, Nelson Sepúlveda se tomó el tiempo de enviar mensajes de fuerza al pésimo momento que está atravesando su excompañero en Melipilla.

En un video liberado por TNT Sports, el jugador de Cobresal reveló que “venimos a Santiago a realizar la operación y ver como va el tema”.

“Aclarar que con ‘Joaco’ somos muy amigos, compartimos 3 años en Melipilla donde vivimos muchos momentos juntos y la jugada fue totalmente casual, así que a las personas que le están escribiendo a él y a su familia, les digo que no fue culpa de él”, aseguró Sepúlveda.

Posteriormente agregó que “no le estén recriminando algo que totalmente fortuito, algo casual. Lamentablemente me tocó a mí y esperemos que no vuelva a pasar, esto está dentro de las posibilidades del fútbol y yo se la buena persona que es Joaquín”.

“Se que nunca tuvo la intención de lesionarme. No le sigan escribiendo porque él me ha dicho que le han llegado muchos mensajes mala leche y eso no tiene nada que ver. Un saludo y espero volver pronto a la cancha”, finalizó Nelson Sepúlveda.

Revisa el video de Sepúlveda pidiendo detener los mensajes de odio contra Joaquín Moya