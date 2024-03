Johnny Herrera, histórico de La U, exteriorizó su satisfacción por el nivel mostrado por el cuadro azul en el triunfo 1-0 sobre Colo Colo, resultado que le significó romper una ‘racha maldita’ de 23 años sin ganar en el Monumental.

El otrora guardameta apuntó que el elenco colegial ha ido de menos a más en este arranque de Campeonato y se ilusiona con un título esquivo desde el Torneo de Clausura 2017.

“Te da tranquilidad y te da esperanza de que va a ser un buen año para La U. Después de estar cuatro años remando con la mala por fin se avizora algo positivo”, indicó en su rol de comentarista de TNT Sports.

Incluso, el ‘Samurái Azul’ ya tiene un nuevo regalón en el plantel 2024 del ‘Romántico Viajero’. Se rindió por su actuación en el reducto de Pedrero.

“(Israel) Poblete ni hablar, si acá hasta me chaqueteaban cuando el año pasado lo tiraba para arriba, me decían ‘no, que Poblete ahí nomás’. Ahora partidazo y figura del Superclásico en nuestro fútbol”, sacó en cara Herrera.

Para cerrar, el jugador más ganador en la historia del ‘Romántico Viajero’ (13 títulos) dijo que “uno ya tiene una idea súper clara de cómo está jugando La U. En parte Leandro (Fernández) lo dice, el profesor Álvarez es un tipo de ir a buscar los partidos”.

“Es lo que le pedíamos la gran mayoría de los hinchas del club, le pedíamos que fuera un equipo más atrevido, que saliera a buscar los partidos”, sentenció.