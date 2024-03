Deportes Iquique es el sorpresivo líder del Campeonato Nacional 2024, luego de disputadas las primeras cuatro fechas. Y clave en el sólido arranque de los ‘Dragones Celestes’ es el experimentado Edson Puch.

El exfutbolista de La U y la UC se ha convertido a base de golazos y buenas actuaciones por la banda izquierda en la gran figura de la escuadra que dirige Miguel Ramírez.

Y como jugador sensación del fútbol chileno en la campaña 2024, ‘Comando’ reveló en diálogo con D Sports las dos veces que le dijo ‘no’ a Colo Colo.

“Cuando yo regresé a Chile quería volver a La U (2019), porque estuve ahí, le tenía cariño a la institución, pero no se pudo por problemas y confusiones con el doctor que se decía que tenía un problema crónico en la rodilla”, comentó.

“También estaba Colo Colo, pero yo no quería ir por la rivalidad que tenía la U y Colo Colo, por eso mismo preferí ir a la UC. Fue una gran decisión”, complementó.

Y el ariete de 37 años no se quedó allí. “Y el segundo año que estuve a préstamo en Católica, Colo Colo de nuevo me buscó y me ofreció bien para ir pero había sido campeón en la UC y decidí quedarme ahí”, apuntó.

Puch suma un título con los azules, el Apertura 2011, y seis con los cruzados, tres torneos nacionales y la misma cantidad de Supercopa de Chile (2019, 2020 y 2021).

Por último, ante la posibilidad de volver a La Roja, el campeón de la Copa América Centenario 2016 dijo que “en mi mentalidad siempre creo que puedo estar, pero obviamente depende de otras cosas y no solamente de uno. Yo si quiero, siempre quiero estar y me gustaría, pero también hay un tema de edad”.