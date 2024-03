El reconocido comunicador deportivo, Juan Cristóbal Guarello, no tuvo piedad con Colo Colo y Arturo Vidal luego de la derrota por 0-1 ante La U en el Monumental, perdiendo una racha histórica ante el archirrival.

A la hora de referirse al duelo atrayente de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2024, donde los azules hicieron triza una maldición de 23 años sin ganar en Pedrero, el periodista fue crítico en su programa La Hora de King Kong.

“La U jugó mal, pero tuvo la capacidad para ganarlo. Colo Colo un desastre, un desastre completo. Un desastre, muchachos. El partido es difícil de analizar porque futbolísticamente no hay mucho que ver”, comentó.

“La U tuvo la capacidad de hacer un gol y aguantar. Colo Colo no tuvo nada. Hay varios jugadores que estaban nominados a la selección y no sé si hoy devolvieron la camiseta. Un par de nominados me parece que hoy día devolvieron la camiseta”, agregó sin filtro.

Incluso, Guarello señaló que “al final era algo que podía pasar en este partido. Era algo que podía pasar, sobre todo porque La U venía más armadita (…) Colo Colo se venía apagando y hoy día hizo un partido horrible”.

Para terminar el análisis, el comunicador indicó que “La U tuvo la capacidad de hacer un gol, al final pudo haber hecho el segundo, le faltó capacidad de definirlo. Pero Colo Colo no hizo nada, Colo Colo jugó muy mal y todo lo que mal había insinuado en el primer tiempo contra Trinidense, lo ratificó de manera absoluta en todo el partido contra La U… Fantasma Colo Colo, un equipo fantasma, contra una U que se colgó del travesaño, que puso el bus, que aguantó”.

Para cerrar, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 se refirió al partido del ‘King’, apuntando brevemente que “lo de Vidal va a merecer un capítulo aparte. No lo querían a Vidal en una pierna, ahí está en una pierna”.