Una imagen que se esperaba en el Superclásico. Arturo Vidal y Marcelo Díaz atraparon las miradas a la hora del tradicional saludo de los capitanes previo al choque entre Colo Colo y La U.

En la previa al derbi, el hombre que porta la jineta en los azules dejó claro sus presuntos conflictos con el ‘King’, su otrora compañero en La Roja.

“Yo no he tenido ningún roce con él, ni afuera ni adentro, esos son solamente inventos de no sé quién”, detalló el experimentado mediocampista.

Y a fines del 2023, cuando se oficializó el retorno de ‘Carepato’ al elenco colegial, Vidal también fue salomónico en sus dichos. “Vi que La U que contrató a Carepato. Bien La U, estuvo bien. Hasta que volvió a su casa”, comentó.

“Si llego a Colo Colo le haré la pelea en los clásicos, los vamos a masacrar a todos”, agregó Vidal en su estilo. Finalmente, el de San Joaquín llegó firmando por el ‘popular’ y ahora se enfrenta a Díaz en Pedrero.

En redes, los hinchas se refirieron al saludo: “Jajajaja ese saludo qlo de Díaz y Vidal jajaja”, “Muy frío saludo entre Vidal y Marcelo Diaz, desconocida total jajaja”, “Más frío que saludo entre el Chelo Díaz y Vidal”, “El saludo de Vidal con Diaz es pal comercial de Cristal”, escribieron.