En lo netamente futbolístico, el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y La U fue analizado por Marcelo Díaz, quien en conferencia de prensa aprovechó de aclarar su relación con Arturo Vidal.

Como capitán azul, el ‘Chelo’ salió a hablar con los medios en la conferencia de prensa previa al compromiso y ahí, fue consultado respecto a si influía o no la presencia del ‘King’ en los albos.

“No podría responderte en qué cambia para ellos, porque yo soy jugador de la U, a mí no me cambia nada si juega (Arturo) Vidal o no“, partió diciendo Marcelo Díaz.

En todo tajante, además, ‘Carepato’ dejó claro sus presuntos conflictos con su otrora compañero en La Roja.

“Yo no he tenido ningún roce con él, ni afuera ni adentro, esos son solamente inventos de no sé quién”, detalló el mediocampista de la U sobre su relación con Arturo Vidal.