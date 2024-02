El experimentado volante Arturo Vidal, refuerzo estrella de Colo Colo para el 2024, entregó algunos detalles de su exitoso paso por el fútbol europeo, donde defendió al Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter.

A la hora de recordar su paso por el Viejo Continente, el ‘King’ nombró a los tres entrenadores que más lo han marcado en su carrera, que lleva 19 años.

“(Carlo) Ancelotti es mi papá. Él y (Antonio) Conte son los más importantes. Ancelotti, Conte y (Josep) Guardiola son los técnicos que más me marcaron”, indicó el jugador de 36 años en diálogo con DSports.

“Con Guardiola trabajamos un año y nos fue muy bien. Al principio costó un poco pero después conversamos y arreglamos lo que él quería, lo que yo quería y nos fue muy bien”, añadió.

Además, el bicampeón de América con La Roja reveló que en dos ocasiones estuvo muy cerca de llegar a la Premier League de Inglaterra.

“Me buscó en un momento Manchester United, negociamos un poco, pero no pasó más allá. Con el otro que faltó poco fue con Chelsea. El profe no me dejó, Ancelotti no me dejó. Me dijo que me mataba si me iba. Conte era el que me quería, le dije que el profe (Ancelotti) tomaba la decisión y no me dejó”, indicó.

Para cerrar, el oriundo de San Joaquín contó cuál ha sido el punto más alto de su carrera. “Donde me sentí sin límites porque pasaba por encima de todos fue entre Juventus y Bayern”, sentenció.