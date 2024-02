Gamadiel García, presidente del Sifup, tuvo palabras para Marcelo Díaz luego de que se destrabara el paro convocado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

El volante de Universidad de Chile, en su rol de capitán del cuadro azul, había sido el encargado de votar en representación de Universidad de Chile en la asamblea de jugadores, manifestando su voto en contra de la movilización.

“Nosotros hemos votado que no haya paro y fue por la sencilla razón de que acá somos seis extranjeros. Aunque pueda estar en contra, no puedo votar en contra de mis propios compañeros”, afirmó ‘Carepato’.

Sin embargo, García refutó las palabras del volante de La U, asegurando que esas no fueron sus palabras en la asamblea de capitanes.

“No me parece correcto por los argumentos que él emitió cuando tuvimos nuestro reunión de capitanes y delegados. Fue muy distinta a la versión que da a través de algunos medios. No me parece y no la comparto”, dijo García.

“Me parece que no solo hay que mirar en donde uno está en el momento. Hay un montón de compañeros que estuvieron prácticamente cuatro meses sin trabajo y hay una constante lucha para mejorar los temas laborales”, añadió el presidente del Sifup.

En la misma línea, Gamadiel García recalcó que “hay que mirar un poquito más amplio cuando uno opina si quiere jugar o no”.

Vale recordar que, con el fin del llamado a paro, el Campeonato Nacional 2024 arrancará este viernes 16 de febrero con el duelo entre Ñublense y Coquimbo Unido.