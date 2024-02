El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) acordó el martes 6 de febrero, tras una asamblea con los capitanes de los clubes de Primera División, irse a paro en el balompié nacional ante la medida del Consejo de Presidentes de aumentar a seis la cuota de jugadores extranjeros en la serie de honor.

El presidente del gremio, Gamadiel García, contó en su oportunidad que la decisión de paralizar la actividad “fue mayoritariamente” votada a favor. Solo cuatro equipos rechazaron el llamado del Sifup.

Uno de esos clubes fue Universidad de Chile, con el voto de su capitán Marcelo Díaz. Y ‘Carepato’ salió en las últimas horas a aclarar su decisión en contra del paro.

“Se hizo la votación en el Sifup, donde nosotros hemos votado que no haya paro y fue por la sencilla razón de que acá (en La U) somos seis extranjeros. Aunque pueda estar en contra, no puedo votar en contra de mis propios compañeros”, indicó el experimentado volante al canal de Youtube Misión Deporte.

“Yo he sido extranjero, muchísimos años y estas leyes o como las queramos llamar, muchas veces atentan a personas. A mí me da lo mismo la nacionalidad, pero creo que si queremos hacer un fútbol bueno, si queremos construir algo lindo, hay muchas cosas que tienen que cambiar”, complementó.

Respecto a lo que hay que modificar, el bicampeón de América con La Roja indicó que “no me parece que un jugador de 21 años tenga que estar jugando por una obligación o una regla, o que no se pueda jugar con un público absoluto en los estadios. Ya pasamos una pandemia, pueden hacer grandes eventos musicales y no uno deportivo con aforo máximo y así un sinfín de cosas”.

Para terminar, el jugador de 37 años dijo que “yo por lo menos estoy a favor de todo el crecimiento en el fútbol chileno, pero tenemos que ser equilibrados e ir en la misma línea, porque así como hoy son seis extranjeros los que no quieren que jueguen, en el día de mañana no sé qué va a ser”.

Desde el minuto 26:44