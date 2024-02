Siguen los coletazos sobre el bochorno en la Supercopa de Chile entre Huachipato y Colo Colo, debido a los graves incidentes protagonizados por la barra del ‘Cacique’ en el sector norte del Estadio Nacional.

El partido terminó siendo suspendido a los 80 minutos de juego por el árbitro José Cabero, luego que un grupo de fanáticos saltara de la galería a la pista de recortán. Tras ello, los mal denominados hinchas prendieron fuego a las butacas.

Incluso, Arturo Vidal decidió salir de la cancha y dirigirse a los fanáticos que bajaron a la pista de atletismo para pedir calma. Los barristas hicieron caso omiso e incluso algunos aprovecharon de sacarse fotos con el futbolista cerca.

Tras analizar los hechos, de acuerdo a La Tercera, hay molestia en la ANFP con el actuar de los futbolistas de Colo Colo y sobre todo con el ‘King’. Acusan de “poca ayuda” a la hora de evitar los incidentes y por las declaraciones luego de la suspensión.

“Brasil con Argentina se mataron y jugaron igual, no sé por qué acá en Chile son tan graves”, dijo el ’23’ de los albos, bicampeón de América con La Roja.

En tanto, Carlos Palacios apuntó a Carabineros en hecho que detonó incidentes en la Supercopa. “Ellos dijeron que la policía le quitó los lienzos y por eso explotaron. Dijeron que se iban a calmar, pero ya estaba la orden de que no se jugara más… Me dijeron ellos que no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada”, dijo.

Además, Leonardo Gil afirmó en pleno césped del Nacional que “lo que la autoridad no entiende, es que si paramos, fomentamos que sigan haciendo esto”.

Finalmente, Pablo Milad condenó esta tarde los hechos de violencia y anunció que los minutos finales de la Supercopa se retomarán para definir al nuevo monarca.

Según detalló el mandamás del fútbol nacional, se tendrán que decidir el lugar, hora y fecha para los 12 minutos -aproximadamente- por disputar del primer duelo de la temporada.