El DT y último subcampeón del fútbol chileno con Cobresal se sinceró al respecto. "Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco", puntualizó.

Gustavo Huerta está listo para afrontar otro ciclo al mando de Cobresal y fiel a su estilo, va de frente a la hora de armar su plantel sin intervención de terceros, situación que dejó en evidencia en una reciente entrevista.

“Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores”, comenzó diciendo en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el estratega aseguró conocer “el nombre, es argentino, pero no lo conozco. Pero yo me he negado siempre“.

“Capaz que me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva”, complementó Gustavo Huerta.

El entrenador, que viene de ser subcampeón del fútbol chileno con el elenco minero, declaró que “no reniego que (el representante) es un trabajo como cualquiera, a muchos jugadores les conviene, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar llamando al presidente para preguntar por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí, ya me peleo”.

En tal sentido, Huerta destacó el apoyo y la total confianza de Cobresal en su figura. “No lo voy a negar“, sentenció.