El inicio de la temporada 2024 del fútbol chileno sigue siendo una incertidumbre. Y es que, tras el llamado a paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por la decisión del Consejo de Presidentes de mantener los seis cupos a extranjeros, el mandamás del organismo, Gamadiel García, se refirió a esta polémica y reconoció que buscan que la paralización sea “inminente”.

En un punto de prensa organizado este viernes, el exjugador dio detalles de las votaciones de los distintos clubes que participaron en la reunión de la ANFP para discutir esta medida que beneficia a los futbolistas foráneos.

“Es extraño que instituciones que vayan a una reunión tan importante se abstengan de la votación. No sabemos si están de acuerdo o no. Pediría más seriedad a quienes van al Consejo de Presidentes y a los clubes para que tomen una decisión que involucre a todo nuestro fútbol. Es tan importante lo que está ocurriendo que creo que abstenerse es tan malo como votar en contra“, partió señalando el presidente de la entidad.

Al igual que en el comunicado de prensa del Sifup, García volvió a criticar duramente a los clubes que “constantemente están votando en contra de tener un desarrollo competitivo en nuestro torneo” y que “quieren romper el esquema de nuestro torneo”.

“Hemos puesto temas sólidos sobre la mesa… Si quieren medir al sindicato, creo que no es una buena alternativa. Es una de las malas decisiones que han tomado para ver cuál es la fuerza real que tenemos nosotros como gremio“, arremetió, además de detallar que el próximo martes mantendrán una reunión, pero que el carácter del llamado a paro es “inminente”.

Respecto de las declaraciones de Arturo Vidal en su presentación en el Estadio Monumental, apuntando a que espera que el balompié nacional no se para “por tonteras”, García fue claro: “Yo tampoco lo quiero y es por eso que hemos trabajado desde el 13 de diciembre hasta el día de hoy para que efectivamente esto no ocurra y que no llegue a un punto de quiebre que nosotros no hemos buscado”.

Por último, el presidente del Sifup enfatizó en la preocupación de los futbolistas chilenos por este tema y reveló que ya han recibido testimonios de jugadores que acusan “pauteos” desde sus clubes.

“Ya nos han informado que han querido pautearlos. Ya hay algunas notas en prensa que van buscando desestabilizar este movimiento gremial. Lamento que sea así. Lamentamos las situaciones, pero nosotros y nuestros asociados están firmes con la postura y ellos saben mejor que nadie que lo que buscamos no es un capricho, es para mejorar la actividad y eso es lo que estamos buscando hace tiempo”, cerró.