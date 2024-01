El ex DT de Ñublense, Jaime García, se sinceró y reveló el mal momento que está atravesando al no concretar su llegada a la banca de un equipo en el inicio del 2024.

Jaime García es uno de los técnicos nacionales que se encuentra sin equipo este 2024 y pese a tener brillantes momentos junto a Ñublense durante 5, hoy en día no ha concretado ninguna oferta para poder entrenar tras su salida del cuadro de Chillán en el 2023.

Esta situación ha complicado el presente del estratega nacional, quien en conversación con La Tercera, se sinceró y reveló su sentir tras no llegar a acuerdo con ningún equipo en las primeras semanas del presente año.

En sus palabras, García detalló que “no quiero hablar con nadie. Estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho. Estoy en un proceso de tranquilidad, no estoy preocupado del fútbol”.

No obstante, admitió que no es fácil llevar su actual realidad con calma, al sentenciar que “me arranqué un poco de todo porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa tampoco. Estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre, para cuidarla”.

El episodio con Hernán Caputto

Por otra parte, Jaime García tocó nuevamente el episodio con Hernán Caputto, quien fue su revelo en la banca de Ñublense tras su salida y fue quien lanzó duras palabras para su paso por los ‘Diablos Rojos’.

Para esto hay que recordar que Caputto señaló en un video filtrado que “ustedes estaban acostumbrados a otro entrenador. A indisciplinas todo el tiempo”, momento que un hincha le consulta por Jaime García y este respondió “¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”.

Para zanjar el tema, García apuntó que “no voy a hablar nada. Estoy tratando de estar bien. Si todos se preguntan el porqué estoy sin trabajo, yo también. Las estadísticas hablan. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo”.

“El fútbol es difícil. Ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto. He hecho las cosas bien, súper bien”, finalizó el DT oriundo de Cartagena.