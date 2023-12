En la premiación a los mejores del fútbol nacional, el ex estratega de Ñublense se refirió al bullado tema que lo involucró con el otrora entrenador de la U tras bullados dichos en redes sociales.

Alejado de las canchas, el presente de Jaime García se desarrolla entre perfeccionamiento a su labor y también, tiempo para estar en Chile. Mientras espera ofertas, el otrora DT de Ñublense tuvo palabras para referirse a una reciente polémica que lo involucró, indirectamente, con Hernán Caputto.

Cabe recordar que el ex entrenador de la U, hoy bajo el mando de los ‘Diablos Rojos’, tildó a García de “indisciplinado” y lo acusó como “alguien que tomaba con los jugadores”. Las incendiarias declaraciones hicieron arder a Chillán y Caputto pidió disculpas a través de sociales del club.

Con la repercusión del tema aún latente, pero en menor medida, Jaime García ‘devolvió el guante’ y se refirió al bullado incidente que se viralizó en redes sociales.

“No hay problema. Estoy dos pasos más arriba, dos pasos siempre más arriba. Me paro, me sacudo y voy para delante de nuevo”, declaró a los medios de comunicación en la Gala Crack del fútbol chileno.

Sentenciando el ‘cruce’ con Caputto, el estratega se refirió a su futuro y aseguró estar “contento de donde me llamen, me he ganado ese lugar, pero también lo tengo que demostrar”.

“La oportunidad de que chilenos estén a cargo de equipos importantes también, ¿por qué no… por qué no puede ser? Estoy abierto a todo”, puntualizó.