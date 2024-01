No pasó inadvertido. El gesto de molestia de Fernando Zampedri, en plena conferencia de prensa previo al Clásico Universitario de este sábado, provocó varias reacciones.

El delantero de Universidad Católica, vale recordar, se quejó de las pocas preguntas que los medios le realizaron en desmedro de Marcelo Díaz y Gustavo Álvarez, quienes representaron a La U en la instancia.

“Te digo que sacaste Jackpot, porque ninguno de tus compañeros preguntó para este lado. No sé qué pasa, pero me pone incómodo la situación. Sólo dos preguntas para nosotros. Me parece una falta de respeto hacernos perder tiempo de esta forma”, dijo el goleador cruzado ante una consulta.

Por lo anterior, en ESPN comentaron el arranque de furia de Zampedri y Diego Rivarola, exjugador de La U, dijo no entender su postura.

“Lleva varios años acá en Chile, me extraña. Es una situación normal, si acá Colo Colo y La U siempre han llamado la atención de todo el mundo. Ha sido siempre así”, dijo el otrora delantero azul.

Las palabras de Rivarola derivaron en la respuesta de Marcelo Barticciotto, exjugador de Católica y Colo Colo.

“Pero no es normal, hay que respetar. La Católica es un equipo grande también. No le puedes hacer 40 preguntas a uno y dos preguntas a otro. Tienes que ser ubicado, preguntas a uno y después al otro”, dijo el ‘Barti’.

La conversación continuó y Rivarola recalcó que “yo no digo que la Católica no sea grande. Y no es culpa de la prensa. La prensa pregunta lo que quiere y a quién quiere. No es que Católica sea más o menos grande, pero efectivamente La U y Colo Colo captan más la atención de la gente y la prensa”.

Para cerrar el tema, Barticciotto dejó en claro qué habría hecho él en el lugar de Fernando Zampedri.

“Yo me pongo en su lugar y hubiese hecho lo mismo. Es más, podría haberse levantado e irse. Yo me levanto y me voy”, sentenció el ex Colo Colo.