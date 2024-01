El capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, explotó contra la prensa la tarde de este viernes, durante una conferencia realizada en la previa de un clásico universitario amistoso.

En la conferencia, Zampedri participaba junto a Nilo Carretero -asistente del director técnico Nicolás Núñez- en representación de Católica. Mientras que por Universidad de Chile estaban Marcelo Díaz como capitán y el DT, Gustavo Álvarez.

Pero durante gran parte del evento, los periodistas presentes sólo realizaban consultas a Díaz y Álvarez, ignorando a los representantes de Universidad de Católica.

Esta situación molestó al goleador cruzado, quien aprovechó una de las pocas preguntas que le realizaron, para sacar a relucir el tema.

“Sacaste un jackpot, ninguno de tus compañeros preguntó para este lado ?No sé qué pasa, me pone incómoda la situación, solamente dos preguntas para nosotros, me parece una falta de respeto hacernos perder el tiempo de esta forma”, sostuvo Zampedri.

Católica jugará contra el elenco azul este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo auspiciado por una casa de apuestas onlines.