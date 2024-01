Arturo Vidal se debate, por ahora, entre América de Cali y Colo Colo para continuar su exitosa carrera en el fútbol profesional, luego de defender la camiseta del Athletico Paranaense de Brasil.

Y pese a los deseos del ‘King’ de volver a Pedrero. La dirigencia de Blanco y Negro está lejos de iniciar una real ofensiva por los servicios del de San Joaquín, de 36 años y ganador de tres títulos con el ‘Cacique’ entre 2006 y 2007.

Es más. Los ‘Diablos Rojos’ de Colombia han mostrado hasta el momento un mayor interés en contar con la ficha del bicampeón de América con La Roja. La regencia se ha conseguido un par de sponsors para cubrir económicamente su ficha e ilusiona a la afición escarlata con mensaje en redes.

El comunicador Fernando Agustín Tapia abordó este escenario en TVN. Lamentó la postura de la concesionaria del ‘Cacique’ y fue más allá al revelar los nombres de los dirigentes que no quieren el regreso de Vidal al Monumental.

“Me atrevo a decir que Colo Colo podría cometer un error histórico institucional si es que no contrata a Arturo Vidal, el jugador más importante que ha salido de la cantera del club, sin lugar a dudas. Recibió ofertas de Colombia, pero él quiere jugar en Chile”, indicó el periodista.

“La votación está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen ‘es culpa de Colo Colo’. No, es el bloque de Leonidas Vial, él particularmente no lo quiere, además de Alfredo Stöhwing, presidente, Carlos Cortés, otro director, Ángel Maulén, el vicepresidente, y Diego González, para que después no se laven las manos”, añadió.

Vidal se encuentra en plena etapa de recuperación de una lesión de meniscos en su rodilla derecha, de la que debió operarse. Al menos ya trabaja con balón y se le ha visto compartiendo entrenamiento en ‘Juan Pinto Durán’ con La Roja Sub 23, combinado que se prepara para el Preolímpico de Venezuela.