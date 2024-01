Nicolás Castillo fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo refuerzo de Universidad Católica, en su regreso al club donde se formó y con el que logró dos títulos nacionales en 2016.

Apuntar que el oriundo de Renca no juega un partido oficial desde enero de 2022. Espera en el club de sus amores reencontrarse con los goles y volver a sonreír, luego de sufrir una trombosis en la arteria femoral superficial que lo tuvo cerca del retiro… y de la muerte.

En la sala de prensa de San Carlos de Apoquindo, el ariete de 30 años se confesó en su regreso y en más de una ocasión soltó lágrimas, principalmente al recordar el duro momento que atravesó desde comienzos del 2020.

“Hubo incertidumbre de mi vida, hubo momentos difíciles y eso me empujó a seguir intentándolo, y quiero que mi hijo se sienta orgulloso, mi familia y a la gente que no creyó que lo podía lograr. Fue muy difícil el proceso, había días que no quería levantarme“, indicó Castillo.

Consultado qué le puede entregar al elenco de la franja en esta nueva etapa, el mundialista Sub 20 con La Roja (2007) señaló que “le puedo impregnar mística, los valores que yo siento por Católica. Entrenar con el equipo y verlos jugar, era lindo. Todos necesitamos ayuda, y estoy aquí para seguir aprendiendo. Es la meta que tengo”.

“Mi compromiso es entregarme por completo al club. Todos cometemos errores, y todos hemos tenido caídas, y siempre voy a querer lo mejor para el club. Yo viajaba de niño a ver a Católica, mi barrio está todo pintado de Católica, mis amigos son de Católica, y me cuesta separar eso, pero con ayuda de profesionales he podido abrir los ojos. Hace dos años no estaba en el plantel, y era un hincha. Ahora estoy en el plantel y me traicionó en el momento y este año no pasará, estoy muy enfocado”, sentenció.

El ex Brujas de Bélgica, Pumas UNAM, Frosinone, Benfixa y América, entre otros clubes, volverá a utilizar la camiseta número 30 en la tienda precordillerana. Para terminar, el ‘Nico’ le mandó un ‘guiño’ al ‘Toro’ y repasó a Rodrigo Barrera: “Espero aportar mi granito para que Zampedri sea goleador histórico inalcanzable y sacar a los que están ahí arriba”