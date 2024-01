Nicolás Castillo, flamante refuerzo de Universidad Católica para la campaña 2024, fue protagonista de una polémica pelea durante diciembre. Un video captó al jugador formado en la tienda cruzada insultando a un entrenador del básquetbol de La U.

“Yo iba camino a San Carlos de Apoquindo, porque estaba camino a un torneo, la ‘Copa Navidad’ que hace la UC y había llegado al recinto… Este tipo viene bajando en su camioneta por la subida de Camino Las Flores, baja su vidrio, me encara y me dice que ‘no sabía dónde estaba parado’ y que por qué andaba con esa camiseta‘, indicó Isaac Arévalo en su oportunidad a BioBioChile.

“Me dice, ‘sácate la camiseta altiro, sácatela altiro‘. Le digo que no me voy a sacar la camiseta. En ese momento, se quedó en el auto simulando que iba a llamar a alguien y después, de un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja. Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro‘, no dejé que me golpeara, pero el va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”, agregó.

A poco de finalizar el año 2023, el ‘Nico’ pidió en redes disculpas por su accionar hacia el DT azul. “Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido. Respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho“, dijo.

Y en la presente jornada el atacante cruzado volvió a referirse al altercado con Arévalo, en entrevista con los canales oficiales de la UC. Todo ante la posibilidad que el futbolista tenga que enfrentar a la justicia.

“Fue un altercado que tuve por mi fanatismo, por mi pasión. Ver una persona con una camiseta en un lugar donde todo el mundo está con la camiseta de otro club, insultos, pero bueno, pasó”, indicó.

“Aprendí de esto, salí a publicar algo, lo conversé con el club también. Tendré que asumir con quien tenga que asumirla, daré mi declaración a quien tenga que darla, pero para mí está cerrado”, sentenció.