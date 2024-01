La UC anunció el lunes que decidió utilizar pasto sintético en la cancha del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo. Una determinación que recibió un sinnúmero de críticas, principalmente de hinchas cruzados.

Incluso, Ricardo Lunari -un histórico del elenco de la franja- rechazó el uso de césped artificial para el remodelado reducto precordillerano. “No lo puedo creer. ¿Qué club importante en el mundo usa esta superficie?”, escribió el argentino en redes.

Y en un nuevo capítulo de esta polémica, Universidad Católica salió al paso de las críticas adjuntando un video del astro argentino Lionel Messi, al momento de arribar a la MLS, donde se refiere a volver a jugar en pasto sintético.

“Lo dice uno de los más grandes“, menciona la UC en su canal de X (ex Twitter), agregando: “#ElSueñoCruzado tendrá una cancha del más alto nivel”.

En el registro, el campeón del mundo con la ‘albiceleste’ en Qatar 2022 indicó: “Hice todas mis inferiores en césped sintético. Toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez“.