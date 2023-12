Juvenal Olmos y Johnny Herrera no se guardaron nada a la hora de analizar el año 2023 de los equipos grandes de nuestro país y, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, se dijeron todo.

Durante el análisis de la temporada, el periodista Daniel Arrieta remarcó que la salida de Juan Martín Lucero fue un duro golpe para Colo Colo, algo que generó un comentario del exportero.

“Pero en un principio acuérdate que no tenía gol. No me acuerdo bien quién lo dijo, pero creo que fue el de bigote”, comentó Herrera, aludiendo a Olmos como responsable de las críticas al exdelantero albo.

El comentario no le gustó al otrora técnico de La Roja, quien le enrostró al retirado arquero sus dichos sobre Matías Zaldivia previo a su arribo a Universidad de Chile.

“Johnny, yo me acuerdo que a Zaldivia lo mataste, lo liquidaste. En este programa dijiste que nunca un jugador de Colo Colo que va a jugar a La U tiene condición ¿Te acuerdas?”, sostuvo Juvenal Olmos.

Ahí empezó a subir el tono del debate. Johnny Herrera, trascartón, dijo que “jamás dije eso. Búsquenlo. Para empezar, usted a los 70 años se está defendiendo atacando, eso está mal”.

“Lo que dije de Zaldivia es que yo jamás traería un jugador de Colo Colo a jugar en La U, y lo sostengo. Cuando el tipo vino acá hace un par meses…”, añadió el ‘Samurái’, antes de ser interrumpido por el extécnico: “Lo liquidaste y cuando estuvo acá te cagaste entero. Así de simple”.

La respuesta de Olmos generó la reacción del resto del panel, quienes les pidieron calma antes de seguir con el programa.