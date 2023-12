Emocionó a todos. Matías Blásquez, defensor de Deportes Iquique, se robó todas las miradas tras el anhelado Ascenso de su equipo a Primera A.

Y es que el zaguero tuvo un profundo desahogo tras el éxito deportivo, donde, en un bello gesto, decidió dedicar la victoria a a su madre.

“Este triunfo es para una persona especial. Gracias a ella estoy acá, gracias a ella soy el futbolista que soy. Gracias a mi madre”, empezó diciendo el oriundo de Viña del Mar.

“Esto es para ella que le diagnosticaron un cáncer y le dijeron que le quedan meses de vida… Le prometí que iba a ascender con esta camiseta, que íbamos a ganar la liguilla”, agregó al borde del llanto.

En relación a lo mismo, Blásquez remarcó que “esto es para ella, porque no sabemos cuántos meses de vida le quedan según le dijo el doctor. Ella me ha dado todos los valores y me ha enseñado que hay que dejarlo todo”.

“Después de una operación quedó sin caminar y me enseñó lo que de verdad es presión, ella lo vive todos los días y esto es para ella. Le prometí que iba a ascender y este logro es para ella”, complementó.

Recordemos que Iquique se quedó con el Ascenso tras un infartante duelo con Santiago Wanderers que acabó igualado 3-3 (1-1 en la ida). En los penales los ‘dragones’ fueron más efectivos y tuvieron premio.