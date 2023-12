Luego de transformarse en la pesadilla de Colo Colo y Cobresal, Unión Española le bajó el telón a su participación en el Campeonato Nacional 2023 con dos victorias consecutivas y, de momento, en el octavo lugar de la clasificación, aunque con la sensación de haberles faltado torneo.

Tras la victoria sobre el elenco minero en el Estadio Santa Laura -que le privó a Cobresal de gritar campeón-, el entrenador del conjunto hispano, Ronald Fuentes, se refirió a su situación contractual y su futuro en el club.

“Hoy termina mi contrato, me voy contento y tranquilo, con un dejo de no haber logrado la clasificación directa a Copa Sudamericana, pero con un crecimiento futbolístico, una forma de jugar clara y rendimientos individuales que son importantes para que el club pueda vender y generar recursos económicos”, analizó el DT chileno.

En la misma línea, el estratega aseguró que sólo queda descansar de aquí a fin de año y esperar los resultados para saber si Unión Española clasifica al certamen continental, aunque dejó en el aire su renovación.

“No depende de mí, la continuidad depende de Jorge Segovia más la dirigencia, ellos tomarán la determinación en relación a lo que estimen mejor para la institución. Mi idea es seguir un año más para seguir potenciando lo que hemos logrado con otros jugadores”, reconoció.

Sin embargo, Fuentes lanzó una bomba y confesó que un equipo del fútbol chileno ya inició contactos para ficharlo.

“La prioridad es de Unión, conversé con un equipo en el que estoy dentro de una terna, pero dije que mientras Unión no dijera si sigo o no, no iba a conversar con nadie, mi idea es dar prioridad al club”, sentenció.

Tras el sinfín de rumores sobre el nuevo DT de Universidad de Chile, ¿será Ronald Fuentes el elegido?