Jaime García, ex entrenador de Ñublense, sacó la voz para referirse al ataque que recibió del actual DT de los ‘Diablos Rojos’, Hernán Caputto, minutos después de la derrota del cuadro chillanejo ante Huachipato.

Caputto fue increpado en el ‘Nelson Oyarzún’ por hinchas locales que le criticaban la forma de jugar del equipo. Lo que no sabía el estratega es que estaba siendo grabado.

Luego que una fanática del elenco sureño mencionara que “debería volver García”, el ex estratega de La U respondió con todo: “¿El indisciplinado de García?, ¿el que chupaba con los jugadores?, dale nena, cállate”.

El técnico que logró con Ñublense una histórica campaña en 2022, con un subcampeonato que lo llevó a la Libertadores, recogió el guante y lo hizo de manera escueta.

Consultado por La Discusión de Chillán, más aún tras las disculpas públicas del ex entrenador de las selecciones menores de Chile, Jaime García solo se limitó a decir que “no me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión”.

“Estoy enfocado en mi futuro”, sentenció el técnico que dirigió 132 partidos al frente de Ñublense, con 52 victorias, 38 empates y 42 derrotas.