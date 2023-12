El seleccionado nacional Arturo Vidal las emprendió el domingo con Claudio Borghi a la hora de observar, mediante un contacto con sus seguidores en Twitch, el partido de Colo Colo con Unión Española por el Campeonato Nacional 2023.

El ‘King’, nervioso por la suerte del club de sus amores en plena definición del torneo, se cansó de un insistente comentario del ‘Bichi’.

“Siempre tirando la mala. Siempre le tira, no sé por qué lo hace”… La verdad que no lo escucho mucho, no cacho que hueá habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hueás”, dijo el oriundo de San Joaquín.

El ‘Bichi’ supo de los duros dichos del volante de 36 años en su contra y respondió en su estilo en TNT Sports: “Me llegó una donde se referían a mí en unos términos no adecuados”, dijo de entrada.

Ante esto, Juvenal Olmos -su compañero en el panel- le preguntó al campeón del mundo en México 86’ ¿Qué decían?, a lo que el ex DT albo le contestó: “El ‘Bichi’ habla puras hueás”.

“Para mí fue un gusto, porque hace una semana dijo que no existía y ahora existo“, aseveró Borghi de manera escueta.

Recordar que desde el famoso ‘bautizazo’ de noviembre del año 2011, Borghi -entonces seleccionador nacional- y Vidal se distanciaron. Incluso, el jugador del Athletico Paranaense fue consultado recientemente por el ex DT de Colo Colo y La Roja, señalando: “Nada de opinar de él, de verdad que nada… No existe”.