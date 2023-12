La irregular campaña de Ñublense en el Campeonato Nacional 2023, específicamente en el duodécimo lugar de la tabla a falta de una fecha, tiene bastante molestos a los hinchas de los ‘Diablos Rojos’.

El principal apuntado por los fanáticos es el entrenador Hernán Caputto, quien arribó a mediados de septiembre para tomar el lugar dejado por Jaime García, DT querido por la afición chillaneja.

Tras la derrota ante Huachipato por 0-1 en el ‘Nelson Oyarzún’, Caputto fue increpado por hinchas locales que le criticaban la forma de jugar del equipo. Lo que no sabía el estratega es que estaba siendo grabado.

Uno de los aficionados le consultó al ex técnico de La U que hará el 2024 para mejorar la cara del plantel. Caputto respondió: “¿Sabes lo que voy a hacer?, el próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere”.

Tras cartón, una fanática del elenco sureño mencionó un “debería volver García”, a lo que el argentino nacionalizado chileno respondió con todo: “¿El indisciplinado de García?, ¿el que chupaba con los jugadores?, dale nena, cállate”.

Este registro no pasó desapercibido por Claudio Borghi. El campeón del mundo con Argentina en 1986 y otrora DT de Colo Colo arremetió contra Caputto.

“Se equivoca muchísimo, ¿saben cuál es el problema? Yo hubiese entendido a Hernán si llega y dice ‘tenemos inconvenientes porque pasa esto y esto, y el plantel no se puede manejar por los problemas de antes’”, indicó en su rol de comentarista en radio Futuro.

“Ahí lo entiendo, pero después de asumir, después de que no te va como hubieses pensado o querido hablas del técnico anterior, en qué centras eso, no entiendo”, complementó.

Luego, el ‘Bichi’ fue más allá y dejó un particular mensaje: “Yo estoy cansado de decir, cuando hay un técnico cercano dicen ‘no, este hueón es cercano’, si es duro dicen ‘no, es muy duro’, entonces qué quieren. Yo estoy decepcionado del jugador de fútbol, porque en mi barrio dicen que no hay que morir sapo. El alcahuete es feo, morite sin acusar, y si acusas, acusa en el momento, no después”.

Desde el minuto 37:07