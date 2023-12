Universidad Católica complicó el sábado sus opciones de participación internacional en el 2024 al solo empatar como local 2-2 ante Deportes Copiapó, en el Estadio Santa Laura, por el Campeonato Nacional 2023.

Una opaca paridad que dejó a los cruzados en el octavo lugar con 39 puntos, a dos del séptimo Unión La Calera, el último equipo con boleto para la Copa Sudamericana a falta de solamente una fecha.

Diez triunfos, nueve empates y 10 derrotas es el registro del elenco de la franja en el torneo, muy lejos de las expectativas y más distante aún del rendimiento que lo llevó a ganar un tetracampeonato nacional.

Por esta razón, el reconocido comunicador Juan Cristóbal Guarello destruyó la campaña de los precordilleranos. “Para Católica es un fracaso esto, total”, indicó en su rol de comentarista en radio Agricultura.

“La palabra fracaso se ocupa con mucha liviandad, pero Católica en la fecha 29 no puede estar en el octavo lugar, por lo que invirtió, por el plantel que tiene, por el caudal de jugadores jóvenes, por las expectativas, por el nivel del campeonato”, agregó.

En la misma línea, el periodista indicó que “esto no es la Premier League donde tienes a cinco o seis grandes, acá son tres, uno que hace años no se porta como tal (La U), otro que ha hecho una mala campaña como Colo Colo, para lo que tendría que haber hecho y Universidad Católica que ha tenido una temporada espantosa… Tiene que dar más, tenía otra expectativa, tenía otra obligación y no cumplió para nada en esta temporada”.

El principal apuntado del plantel cruzado tras el duelo con Copiapó

Por otro lado, el comunicador aplaudió el nivel de Alexander Aravena, calificándolo de “desequilibrante” tras anotar un doblete, pero no dudó en enfocar su mayor crítica al delantero Clemente Montes.

“Montes que alterna tres malas con una buena, ahí a Montes hay que redefinirlo, hay que resetearlo completamente” indicó.

La UC cerrará la campaña 2023 visitando el sábado 9 de diciembre a Unión La Calera, en un duelo importantísimo por el boleto a la Copa Sudamericana.