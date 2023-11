Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, se refirió este jueves a la polémica instalada por Alexis Sánchez, quien criticó con fuerza al Estadio Monumental tras el opaco empate de La Roja ante Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Llegué al estadio Colo Colo y yo estaba sentado estirando y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo puedo decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices entonces, ¿es una selección o es un equipo de tercera?”, indicó ‘Maravilla’ el pasado sábado.

Ante esto, el ex Unión Española, Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama defendió en rueda de prensa al recinto de Macul. La ‘Joya’ fue presentada en enero de 2023 como nuevo jugador del ‘Cacique’, por lo que conoce de cerca el reducto de Pedrero.

“Fue un tema que causó un poco de polémica. A nosotros nunca nos ha pasado en nuestro camarín. Creo que debe haber sido un problema que casualmente se dio ese día”, dijo.

“Nunca a nosotros nos ha pasado, primera vez que lo he escuchado. Fue un poco sorpresivo… Veo al Monumental como un gran estadio“, complementó.

En la misma línea, el ariete de 23 años señaló que “yo jugué en Brasil, allá hay grandes estadios y el Monumental lo veo como un gran estadio. Buen camarín, la cancha, pese a que ha tenido sus dificultades, está en perfecto estado y en el último partido que jugó la selección se notó. Lo veo como un gran estadio, se le podrían hacer mejoras, como en todos lados, pero lo veo muy bien”.

Por otro lado, Palacios se refirió a la posibilidad que el DT albo, Gustavo Quinteros, se calce el buzo de La Roja y tome el lugar dejado por Eduardo Berizzo.

“Creo que Gustavo es un buen entrenador, un buen nombre para asumir la selección. Lo veo muy concentrado acá, muy enfocado acá. Lo que haga va a depender de temas de él o acá con el club, pero sí lo veo capacitado. Creo que es un gran entrenador y lo ha demostrado todo el tiempo que ha estado acá en Colo Colo”, sentenció.