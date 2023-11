El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, ha recibido un cúmulo de felicitaciones por su destacada labor en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El histórico evento multideportivo en suelo nacional ha tenido una gran recepción del público, con estadios llenos, y presentando instalaciones de primer nivel.

Los amantes del fútbol no han quedado ajenos a la labor del antofagastino en Santiago 2023 y por ello lo postulan a la presidencia de la ANFP, más aún ante la crisis que atraviesa el balompié nacional.

Recordar que Mayne-Nicholls dirigió los destinos del fútbol chileno entre 2007 y 2011. Fue el responsable de la llegada de Marcelo Bielsa al banco de La Roja y durante su gestión Chile volvió al Mundial después de 12 años (Sudáfrica 2010).

Consultado por la opción de un segundo período en el organismo con sede en Quilín, el también periodista declaró en diálogo con la Revista Ya que “no tengo ningún interés ni ninguna gana”.

De esta forma, Harold le hace ‘la cruz’ a la posibilidad de regresar a la testera de la ANFP. “En el año 2015 o 2016, no me acuerdo, postulé para ser presidente de nuevo, me fue mal, no me eligió nadie”, expresó.

“No tiene sentido postular ahora, sabiendo que más o menos, los mismos que están hoy son los que estaban ayer… La página está dada vuelta”, complementó.

Sin embargo, Mayne-Nicholls se muestra más abierto a la chance de volver a trabajar en la FIFA, organismo que lo inhabilitó por siete años en el 2015 por su participación en la comisión para elegir los mundiales de 2018 y 2022.

“Si me invitaran a dictar cursos, porque yo dicté cursos en más de 40 países… Si me invitaran a una charla, sí. Pero a otra cosa es muy difícil, porque viene gente joven, otra generación, otra tecnología. Si me invitaran, por supuesto que les diría que sí”, sentenció.