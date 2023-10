Waldemar Méndez, ex arquero y actual comentarista deportivo, recibió en las últimas horas la furia del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien acusó al otrora futbolista de ser parte de “la escudería” del representante Fernando Felicevich.

Guarello sacó la voz y se lanzó contra Méndez, luego que este último lo criticara por sus dichos sobre la torpe expulsión de Marcelino Núñez en la dura derrota de La Roja ante Venezuela en Maturín.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 leyó el pasado martes unos comentarios de su chat donde apuntaban a las sospechas por la roja del hombre del Norwich, vinculándolo al tema de las apuestas. Y Waldemar cuestionó aquello apuntando directamente a Guarello.

En su programa La Hora de King Kong, en Youtube, el periodista estalló contra el ex guardameta de La Calera, O’Higgins, La Serena, entre otros equipos.

“Es un pelotudo, me da lo mismo que lo diga Waldemar Méndez. Primero, es escudería cien por ciento. Segundo, es un don nadie. Y tercero, que mejor se deje de leer titulares. Y le tengo una de Waldemar de Francis Cagigao, papá. Escudería. Y no de las pole position. Irritado me tiene”, indicó de entrada.

“¿Por qué no leen lo que dije? Fue un posteo que leí. Pero no saben leer. A Waldemar, si va a una manifestación, le tiran libros en vez de agua y sale corriendo… Me calentó Waldemar porque yo nunca lo nombré y ese es escudería”, agregó.

Además, Guarello señaló que “si Waldemar se hubiera dado el trabajo, una vez en su vida, de leer, investigar y no repetir como loro lo que le dicen, se hubiera dado cuenta que estaba equivocado. Yo leí un posteo en la transmisión online y me acordé del sorbete del año pasado, que es para caminar por las paredes, ni el Hombre Araña. Entre Luka Tudor y el otro, mil veces Tudor. Por lo menos Tudor metió un gol en su vida”.

Para terminar, el también comunicador de DSports dijo “¿Por qué el fútbol chileno está como está? Por esos. Por la escudería. Por los que mandan y trabajan para la escudería. Algunos por plata y otros por alguna foto… No son capaces de meterse con el poder del fútbol. Son meros rebotadores, cajas de resonancia”.

“Sí, digan que maté a Waldemar, hueón, ¡te tengo una, Waldemar… maravillosa! Es una de Cagigao que es pero linda, linda, linda”, finalizó.

Desde el minuto 42:01