El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, apuntó la tarjeta roja a Marcelino Núñez como el momento clave de la derrota de La Roja por 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.

“El partido se jugó como esperábamos, pero la roja cambió todo… Quedarte con 10 te castiga muchísimo, desequilibra totalmente”, dijo el técnico del ‘Equipo de Todos’.

Y lo peor es que fue una absurda expulsión. El jugador del Norwich de Inglaterra solo había sido amonestado, pero con su dedo tocó en tres ocasiones el cuerpo del árbitro para quejarse por el cobro. En una de ellas hasta pareció moverlo.

El juez brasileño Flavio Rodrigues De Souza no perdonó la actitud de Núñez y lo mandó a las duchas.

Este hecho no pasó desapercibido en el comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien incluso apuntó que la acción de Marcelino pudiera estar ligada con el tema de las apuestas.

“Lo de Marcelino amerita una investigación, amerita una investigación, no puede ser, porque dijo ‘quiero que me echen, quiero que me echen’, no puede ser, ayayay. ¿Cuánto queda de este sufrimiento?”, indicó en un live de ‘La Hora de King Kong’ en Youtube.

“¿Cachai lo que pasa con las apuestas? Acá dicen (lee los comentarios de sus seguidores) que Marcelino apostó un millón de dólares a la expulsión, todo es sospechoso”, añadió.

Incluso, el periodista fue más allá. “Lo que hizo Marcelino no lo hace ni Messi, ni Neymar se atreve a hacer eso, no se agranda ni Neymar tanto, ni Cristiano en la liga árabe se atreve a hacer eso, qué horror”.

