Cobreloa está regreso en la máxima categoría del fútbol chileno. Este domingo, el elenco nortino se consagró campeón de la Primera B y selló su ascenso directo al Campeonato Nacional tras derrotar a Rangers en Talca.

Luego de ocho años en la B, los ‘Zorros del Desierto’ lograron su cometido y, de la mano de los argentinos Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde, pudieron gritar campeón e instalar la emoción entre los hinchas loínos, incluido en su capitán, Rodolfo González.

En declaraciones tras el pitazo final ante los micrófonos de TNT Sports, el defensor se mostró emocionado hasta las lágrimas y exteriorizó su felicidad por el campeonato del club.

“Esto va para mi señora, mi mamá, mis suegros y mis hijos, que lo pasamos mal en el 2016 y 2017. Volví al fútbol, volví con todo y se lo quiero dedicar a todos ellos”, comenzó expresando el central.

En la misma línea, agregó: “También a toda nuestra gente, a los que no pudieron ver a Cobreloa en Primera, a todos los niños y que hoy, les puedo decir que somos campeones. Estamos en Primera de vuelta. Se lo dedico a todos los mineros. Representamos gente de esfuerzo, que se sacan la cresta, que se levantan a las 3 AM para ir a sacar el mineral de la mina. No me arrepiento de nada y puedo gritar que soy campeón con Cobreloa y eso me llena de orgullo”.

Cabe consignar que la derrota de Santiago Wanderers a manos de Deportes Iquique (3-2) permitió que no hubiera partido de definición por el título de la Primera B.