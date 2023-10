Matías Fernández vivió este sábado su despedida del fútbol en el Estadio Monumental. El ’14 de los blancos’, elegido el Mejor de América en el año 2006, fue protagonista de una emotiva tarde en el reducto de Colo Colo y con invitados de primer nivel.

Una de las grandes figuras presentes en el adiós del campeón con La Roja de la Copa América 2015 fue el volante español de origen brasileño Marcos Senna, quien compartió con el ‘Mati’ en el Villarreal CF.

Y el ganador del Mundial de Clubes con el Corinthians (2000) se mostró sorprendido y encantado con la hinchada del ‘Cacique’, que en un repleto Monumental no dejó de apoyar a Fernández.

“El ambiente fue espectacular, la verdad es que no imaginaba encontrarme con un ambiente como este, me puso la piel de gallina porque fue una fiesta muy bonita a una persona que lo merece, un final inolvidable y esperamos que en su nueva etapa pueda ser muy feliz y que lo haga bien como lo ha hecho en el fútbol”, indicó.

Incluso, el otrora seleccionado de España -que colgó los botines en el 2015- quedó con la espina de no haber podido enfrentar a los albos en su carrera e incluso reveló que le hubiera gustado jugar en el ‘Popular’.

“Obviamente Colo Colo es conocido en el mundo. Yo no he tenido la oportunidad de jugar en contra, pero he jugado la Copa Libertadores, he venido a jugar aquí contra Universidad Católica, contra Cobreloa, pero Colo Colo era un equipo que me hubiera encantado haber jugado, pero hoy tuve el privilegio de entrar a este estadio, de ver a los hinchas que hay, la verdad que fantástico”, dijo.

Finalmente, Senna recordó el gran lazo que formó con el ‘14’ en el ‘Submarino Amarillo’, donde coincidieron del 2006 al 2009.

“Fueron tres años de muy buen fútbol, hizo amistad y de ahí ha surgido frutos, por eso estoy aquí hoy, he venido casi 13 horas de vuelo, pero con mucho gusto”, sentenció.