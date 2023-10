Una tarde emotiva y conmovedora se acaba de vivir en el estadio Monumental. Una jornada que no gusta, ya que cuelga los botines un jugador que irrumpió en la escena sudamericana hace más de 16 años, cuando en 2006 sorprendió a todos al consagrarse como el mejor jugador de América. Ese fue el legado que desde hoy se comienza a volver leyenda bajo el nombre de Matías Fernández.

Y como buen y correcto jugador, tuvo un cierre a la altura en donde todo comenzó, en el estadio Monumental, ese que lo vio tantas veces brillar y deleitar no solo a los fanáticos ‘colocolinos’ si no que a gran parte de los hinchas nacionales.

Rodeado de sus excompañeros de talla mundial como Diego Godin, Guisseppe Rossi, Marcos Senna, Sebastián Viera, también no quisieron estar ausentes jugadores nacionales como Arturo Sanhueza, Cristóbal Jorquera, Esteban Paredes, Moisés Villarroel, Gonzalo Fierro, entre otros y luego las palabras enviadas por el mítico entrenador Marcelo Bielsa, se comenzó a vivir una jornada para el recuerdo.

Los momentos emotivos se vivieron durante todo el compromiso, cuando por ejemplo se detuvieron las acciones al minuto 14′ para que Matías Fernández lanzará un penal en el momento preciso de su histórico número.

Así también, Fernando González sorprendió a todos al ingresar a minutos del final en la despedida del exjugador de equipos como Sporting Lisboa, AC Milán, Fiorentina, Villareal, entre otros.

Por otra parte, también hicieron su ingreso las hijas de Humberto ‘Chupete’ Suazo y los hijos de Matías Fernández, viviendo un momento muy familiar en el césped del Monumental.

Cuando el duelo estaba a 6 a 5 a favor de los Amigos de Matías vs Amigos de Colo Colo, las acciones se detuvieron en el minuto 80′ para que todo el recinto ‘albo’ se pusiera de pie y ovacionara al exjugador de Colo Colo y de la selección chilena.

Fue en ese momento donde tomó el micrófono y en algo no muy propio de él, Matías leyó unas palabras para agradecer a todos los presentes en su despedida.

En sus palabras, ‘Matigol’ dio las gracias a dios a su familia, a los jugadores y exjugadores presentes, a los hinchas y estar presente en la despedida de su brillante carrera.

Posteriormente, detalló que “el día de hoy es algo que nunca olvidaré. A pesar que jugué mucho tiempo fuera, siempre sentí el cariño que me impulsó a seguir”.

Una anécdota de sus primeros pasos en el ‘Cacique’

Así también, contó una anécdota donde reveló que “una de las primeras veces que jugué en Colo Colo, el equipo no estaba muy bien y sabemos que acá (Monumental) hay una hinchada exigente. Fue entonces cuando las cosas no estaban muy bien y entré. La verdad, no entre muy bien, pero como era de casa todo el mundo me aplaudía, aunque perdiera la pelota”.

“Fue en ese momento cuando comprendí que Colo Colo es una familia y es la familia donde pertenezco”, destacó Matías Fernández entre lágrimas.

Con esto, se cierra una carrera plagada de éxito para él en lo deportivo y siendo uno de los jugadores más discretos fuera de la cancha, pero con un gran talento dentro de ella y que estuvo presente en los momentos más felices de La Roja en los últimos años, obteniendo junto a ella la Copa América de Chile en 2015, además de consagrarse como el mejor jugador de América en 2006, cuando vestía la camiseta de Colo Colo.

