El fútbol chileno sufrió el pasado miércoles 4 de octubre un duro golpe. La FIFA decidió excluir al país de la organización de la Copa del Mundo del año 2030.

El torneo máximo del balompié finalmente se disputará en España, Portugal y Marruecos, y tendrá tres inauguraciones en Sudamérica: en Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”, indicó en su oportunidad el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Tanto Gabriel Boric, presidente de la República, como Pablo Milad, mandamás de la ANFP, dieron a conocer su más absoluta sorpresa e indignación por la medida. “Con el nombre de Chile no se juega”, aseveró el jefe de Estado.

Y finalmente Chile recibió su primera ‘compensación’ luego de quedar fuera de la organización del Mundial 2030. La Corporación Juntos 2030 decidió reembolsar a la federación nacional luego de ser marginada.

De acuerdo a El Mercurio, Chile recibirá 184 mil dólares (cerca de 170 millones de pesos). El dinero irá al Estado luego de la inversión para la candidatura, aunque el monto es bastante más bajo de lo que se había destinado inicialmente.

“El Mindep incluyó en el Presupuesto 2024 una glosa de $471 millones para promover la candidatura, la que se suma a otros $466.024.000 destinados para este fin entre 2020 y 2023″, mencionó el citado medio.

De hecho, “el pasado 23 de agosto de 2023, el Mindep transfirió $146 millones a la Corporación Juntos 2030”.